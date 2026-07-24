Подростков, избивающих людей на Покровке, нашли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде раскрыты личности подростков, причастных к нападению на музыкантов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
22 июля в СМИ появилась информация о том, что группа молодых людей напала на уличных музыкантов: потерпевшие получили телесные повреждения, а их инструменты были испорчены. Журналисты также отмечали, что это не первый конфликт с участием данных подростков.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Как сообщили в полиции, все участники драки установлены. Предполагаемые зачинщики — пятеро юношей в возрасте от 15 до 17 лет — доставлены в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.
В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Материалы дела будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а самих подростков поставят на профилактический учёт.
Ранее девочка стала жертвой группового насилия подростков. Следком Нижегородской области по факту нападения на ребёнка начал процессуальную проверку.