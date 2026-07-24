Freedom Telecom с 2023 по 2025 год вложил около $325 млн в развитие бизнеса

Также Freedom Holding Corp. строит высокотехнологичные дата-центры Akashi, Freedom Cloud, суверенный центр ИИ и глобальный инфраструктурный проект Freedom AI Super Cluster. К этому дню Freedom Holding Corp. сотрудничает с глобальными технологическими компаниями. Вместе с Nvidia холдинг создает суверенную ИИ-инфраструктуру Казахстана, с Nokia развивает телекоммуникационные сети и дата-центры нового поколения, а с Amazon Web Services — облачные сервисы и решения для бизнеса. Партнерство с OpenAI связано с внедрением ChatGPT Edu в образовательную систему страны, Huawei помогает развивать телекоммуникационную инфраструктуру, а Alibaba Cloud — облачные и ИИ-решения для Казахстана и Центральной Азии.