Власти Пермского края начинают выплачивать первые компенсации пострадавшим от паводков

— Стихия нанесла Кыну тяжелый удар. Были разрушены мосты, затоплены десятки домов. Но с первого же дня были предприняты все необходимые меры. Людей оперативно разместили и накормили, спасатели и медики работали почти без сна. С понедельника люди, пострадавшие от паводка, начнут получать первые выплаты на самое необходимое. Такое решение принято благодаря нашему губернатору Дмитрию Махонину. Считаю это правильным. Время терять нельзя, деньги на восстановление нормальной жизни нужны людям здесь и сейчас. Отдельно скажу про сильно разрушенные дома. Каждый случай рассмотрят индивидуально. Специалисты Минстроя проведут экспертизу, после чего дом или отремонтируют, или предложат семье другое жилье. Параллельно дорожники и мостовики продолжают свою работу. Мониторинг ведем ежедневно, — отметил Роман Водянов.