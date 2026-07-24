Рейсы в Москву и Санкт-Петербург отменены и задержаны в аэропорту Волгограда

В Волгограде авиапассажиры столкнулись с задержками рейсов в пятницу, 24 июля. На табло аэропорта «Сталинград» четыре рейса отменены и столько же вылетят и прибудут позже указанного в расписании времени. Задержки не связаны с ограничениями на использование воздушного пространства в Волгограде — Росавиация не закрывала небо в Волгограде. На расписании сказались перебои в работе столичных аэропортах.