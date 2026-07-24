Тысячи жителей Франции и Испании покинули дома из-за пожаров в Европе

Засуха ударила и по другим сферам жизни в Европе. Во Франции уже прогнозируют самый низкий урожай кукурузы за последние 50 лет, Румыния ограничила фермерам доступ к воде для орошения полей. О нехватке воды сообщили и Нидерланды, а на семи островах Греции объявили чрезвычайное положение для экономии воды. Уровень воды в Дунае в Румынии упал до самого низкого показателя с 1996 года, а в Рейне в Германии мелководье затрудняет судоходство, в результате чего растет стоимость речных грузоперевозок.