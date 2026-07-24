Тысячи жителей Франции и Испании покинули дома из-за пожаров в Европе

Франция и Испания охвачены сильнейшими лесными пожарами на фоне аномальной жары. Испания впервые в истории объявила чрезвычайное положение из-за пожаров, а Франция запросила помощь Евросоюза для борьбы с огнем на атлантическом побережье, сообщает Reuters.
Лесные пожары во Франции.
Тушение лесного пожара, Франция. 23 июля 2026 года.
(Фото: SEBASTIEN NOGIER / EPA / ТАСС).
Французские власти распорядились о полной эвакуации полуострова Кап-Ферре, который пользуется популярностью у туристов. Из района эвакуировали более 63 тыс. человек. Жителей местных деревень призвали использовать лодки либо единственную дорогу, связывающую полуостров с материком. Пожар в этом районе уже уничтожил 8,7 тыс. га леса, локализовать огонь пока не удалось.
Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к странам Евросоюза с просьбой о помощи в ликвидации пожаров.
«Франция обратилась с просьбой об активации механизма гражданской защиты Европейского союза», — написал Макрон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован на территории России) в пятницу.
Ранее на этой неделе во Франции при тушении пожара в Жиронде погибли два пожарных. В департаменте Вар пожар охватил более 2,5 тыс. га и вынудил покинуть дома 400 человек.
Ситуация в Испании.
Лесной пожар в Сан-Мартин-де-Вальдейглесиас, Испания. 23 июля 2026 года.
(Фото: Carlos Luj / Keystone Press Agency / Global Look Press).
В Испании более 10 тыс. человек эвакуировали из городов к западу от Мадрида после трех пожаров в этом регионе и соседней провинции Авила. Правительство объявило чрезвычайное положение национального уровня — это первый подобный случай именно из-за лесного пожара. Последний раз чрезвычайное положение такого уровня в Испании вводили в прошлом году во время масштабного отключения электроэнергии.
По данным метеорологического агентства AEMET, опасность возникновения пожаров на большей части материковой Испании и на Балеарских островах остается «очень высокой или экстремальной» и в ближайшие дни может усилиться.
Причина лесных пожаров в Европе.
Ситуация с пожарами в обеих странах связана с продолжительной аномальной жарой. По всей Европе с начала лета прошли три волны жары подряд, которые усилили засуху, истощили запасы воды и иссушили растительность. Волны жары в мае и конце июня уже привели к более чем 10 тыс. дополнительных смертей в Европе и Великобритании, а в Бельгии 27 июня стало вторым самым смертоносным днем XXI века — тогда от последствий жары погибли 650 человек.
Засуха ударила и по другим сферам жизни в Европе. Во Франции уже прогнозируют самый низкий урожай кукурузы за последние 50 лет, Румыния ограничила фермерам доступ к воде для орошения полей. О нехватке воды сообщили и Нидерланды, а на семи островах Греции объявили чрезвычайное положение для экономии воды. Уровень воды в Дунае в Румынии упал до самого низкого показателя с 1996 года, а в Рейне в Германии мелководье затрудняет судоходство, в результате чего растет стоимость речных грузоперевозок.
При этом температура на континенте растет более чем в два раза быстрее среднемирового показателя: по данным интерактивного инструмента Reuters Climate Monitor, средняя температура в Западной Европе в четверг составила +26,5 °C — на 2,9 °C выше обычного максимума для 23 июля за период с 1961 по 1990 год.
Последствия жары.
От аномальной жары в конце июня пострадала большая часть Западной Европы. Наиболее тяжелая ситуация сложилась во Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании, где был объявлен красный уровень опасности.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус сообщил, что Европа стала самым быстро нагревающимся континентом, где температура повышается вдвое быстрее по сравнению со среднемировыми показателями. Он отметил, что на фоне изменения климата волны жары, происходившие «раз в поколение», теперь наблюдаются почти каждый год.
Основной причиной рекордной июньской жары в Европе называют эффект «теплового купола», когда воздух опускается вниз, а затем сжимается и нагревается при соприкосновении с землей. Во время этого процесса он также высыхает, что сводит на нет образование облаков, вследствие чего яркое солнце еще сильнее нагревает земную поверхность.
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