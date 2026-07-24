Волгоградцев 25 июля приглашают на фестиваль «Золотой щит — казачий Спас»

Начнется фестиваль на площадке бывшего аэродрома по направлению в хутор Суляевский. С 9 часов утра там устроят открытые конные скачки лошадей донской и английской чистокровной породы. В это время на стадионе «Юность» в станице Кумылженской с 10.00 до 15.00 пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля «Земля спорта». Торжественное открытие фестиваля и концерт начнутся с 17.00. А уже с 16 часов будут работать казачий городок и детские площадки, выставка мастеров и мастер-классы по традиционным казачьим ремеслам.