Мэр Красноярска встретился с мировыми чемпионами по робототехнике

Ученики школ № 150 и № 149 этим летом стали чемпионами турниров в Египте и Китае. Команда «Балка на 8», в которую вошли Савелий Колокольников, Матвей Якубович, Максим Йотов и Владислав Красниченко, победила на Technoxian Egypt World Robotics Championship в Каире. Красноярцы выступали в категории «Инновации» и соревновались с 80 командами из России, Великобритании, Колумбии, Узбекистана, Судана и других стран.