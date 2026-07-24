Мэр Красноярска встретился с мировыми чемпионами по робототехнике

Глава Красноярска Сергей Верещагин встретился с юными инженерами, которые победили на международных соревнованиях по робототехнике. Встреча прошла в молодежном центре «ПроТехно».
Ученики школ № 150 и № 149 этим летом стали чемпионами турниров в Египте и Китае. Команда «Балка на 8», в которую вошли Савелий Колокольников, Матвей Якубович, Максим Йотов и Владислав Красниченко, победила на Technoxian Egypt World Robotics Championship в Каире. Красноярцы выступали в категории «Инновации» и соревновались с 80 командами из России, Великобритании, Колумбии, Узбекистана, Судана и других стран.
Школьники представили разработку для сельского хозяйства.
«Наш проект, вал-измельчитель комбайна, он перемалывает сельхозкультуры и не засоряет деталей. Мы работали над проектом полтора года. Когда объявили результаты в Каире, не поверили, очень обрадовались», — рассказал Владислав Красниченко.
Еще одну победу Красноярску принесла команда «LEGACY». Десятиклассники школы № 149 Иван Голованец и Илья Лукошкин завоевали золото на чемпионате Robog Asia Cup 2026 в Гонконге. В финале они обошли хозяев соревнований. Сергей Верещагин поздравил школьников с победами и отметил вклад их наставников.
После встречи Сергей Верещагин осмотрел мастерские центра «ПроТехно», где дети занимаются конструированием, 3D-моделированием и робототехникой. Сейчас там обучаются около 300 ребят, самым младшим 4 года. Глава города также познакомился с разработками юных красноярцев и предложил рассмотреть возможность внедрения некоторых проектов.