В Перми строят первый дисперсионный фонтан в Александровском сквере

Главной особенностью нового пространства станет первый в Перми паровой фонтан. В отличие от привычных конструкций с водяными струями, такой фонтан создает легкое облако водяного тумана. Он будет выполнять не только декоративную функцию, но и помогать охлаждать воздух в жаркие дни. В оформлении фонтана предусмотрена художественная композиция с изображением силуэтов рыб.