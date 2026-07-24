Cамолет-разведчик США совершил полет вдоль границы России над Черным морем

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Американский самолет-разведчик в пятницу совершил полет над акваторией Черного моря вдоль российской границы, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии, где он базируется, и совершил два прохода примерно до Сочи и обратно.
Bombardier Artemis II регулярно совершает полеты также вокруг Калининградской области.
Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.
Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.