Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии, а получателям накопительных и срочных выплат увеличат их размер

«Согласно этой норме, с 1 августа каждого года перерасчету подлежат исключительно страховые пенсии по старости и по инвалидности, если их получатели осуществляли трудовую деятельность в 2025 году и за них уплачивались страховые взносы. Пенсионеры, получающие социальные пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению, под действие статьи 18 не подпадают», — подчеркнул юрист в разговоре с «Газетой.Ru».