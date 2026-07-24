В Ростове суд вынес приговор заключенному за участие в терсообществе

Доказано, что в 2013 году иное лицо создало террористическое сообщество на территории исправительной колонии в Калмыкии. Во время отбывания наказания подсудимый добровольно присоединился к нему. При этом отмечается, что, являясь активным участником сообщества, Курбанов обучался арабскому языку, проходил идеологическую подготовку, посещал лекции, проводимые познаниями по литературе, признанной судами экстремистскими материалами. Кроме того, осужденный сам проводил подобные лекции.