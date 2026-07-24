Эффективность работы горячей линии МФЦ в Петербурге выросла в 2 раза

Внедрение современных цифровых технологий позволило повысить эффективность работы горячей линии МФЦ в Санкт-Петербурге в два раза. Цифровизация государственных услуг проводится при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в городском комитете по информатизации и связи.
На горячей линии работает голосовой помощник «Аврора». Он способен круглосуточно поддерживать до 250 диалогов одновременно, консультировать заявителей по государственным услугам и информировать о результатах предоставления услуг.
Новым этапом развития сервиса стала автоматизация обработки обращений, поступающих в нерабочее время. Теперь «Аврора» самостоятельно перезванивает заявителям после начала рабочего дня, помогает оформить, изменить или отменить предварительную запись, а при необходимости переводит звонок на специалиста.
«Это позволило ускорить обработку обращений, снизить нагрузку на сотрудников и сделать получение консультаций более удобным для граждан. Были исключены неактуальные обратные звонки, а ожидание ответа оператора значительно уменьшилось», — отметили в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.