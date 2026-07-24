В Ростове таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 тонн топлива

— Возбуждено дело о незаконном перемещении стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Материалы направили в суд. В рамках статьи предусмоторены штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей, до пяти лет принудительных работ или такой же срок лишения свободы, — прокомментировал и. о. заместителя начальника Ростовской таможни Анатолий Жуков.