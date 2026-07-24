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В Ростове таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 тонн топлива

Нелегальное топливо нашли на теплоходе в Ростове, материалы дела уже передали в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в суд передали дело о контрабанде 17 тонн топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

По данным ведомства, нелегальное топливо обнаружили во время проверки теплохода, прибывшего в речной порт Ростова-на-Дону из турецкого порта Трабзон. В штатных топливных емкостях нашли больше горючего, чем было задекларировано.

Позже установили, что стомость скрытого топлива составила более 1 млн рублей. Оказалось, неверные сведения в документах указал 43-летний старший механик корабля.

— Возбуждено дело о незаконном перемещении стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Материалы направили в суд. В рамках статьи предусмоторены штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей, до пяти лет принудительных работ или такой же срок лишения свободы, — прокомментировал и. о. заместителя начальника Ростовской таможни Анатолий Жуков.

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