Польша использует разработку ракет для систем Patriot как прикрытие для хищения бюджетных средств. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что Варшава традиционно рассматривает любые международные проекты как способ личного обогащения, и нынешняя ситуация не стала исключением.
«Знаете, в чем парадокс? Он заключается в том, что Соединенные Штаты действительно дали лицензии на производство ракет для системы Patriot двум европейским державам — Германии и Польше», — отметил собеседник NEWS.ru.
Матвийчук также напомнил, что когда-то экс-премьер-министр Британии Уинстон Черчилль называл Варшаву «гиеной Европы».
«Это государство-падаль и жрет падаль. В Польше будут подбирать все, что плохо лежит. Ведь на производство ракет для Украины деньги будет выделять Евросоюз. То есть Варшава, будучи членом Евросоюза, станет просто воровать эти деньги на свои личные нужды. Это не что иное, как воровство, возведенное в закон. Оружие здесь — лишь повод», — пояснил Матвийчук.
Ранее Польша выступила с инициативой по запуску совместного производства ракет для систем Patriot. Такую информацию озвучила Магдалена Собковяк-Чарнецкая, занимающая пост заместителя министра национальной обороны республики.
По словам чиновницы, схема предполагает трехстороннее сотрудничество с участием США, Украины и Польши. Варшава видит свою роль не только как участника технологического процесса, но и как гаранта безопасности объекта.