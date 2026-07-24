«Это государство-падаль и жрет падаль. В Польше будут подбирать все, что плохо лежит. Ведь на производство ракет для Украины деньги будет выделять Евросоюз. То есть Варшава, будучи членом Евросоюза, станет просто воровать эти деньги на свои личные нужды. Это не что иное, как воровство, возведенное в закон. Оружие здесь — лишь повод», — пояснил Матвийчук.