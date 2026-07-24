Более 6,5 тысячи заявок в колледжи «Профессионалитета» в Нижегородской области

В текущем году абитуриентам доступно почти 18 тысяч бюджетных мест в системе СПО, причем около трети из них сосредоточено именно в кластерах «Профессионалитета». По словам министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова, такая структура набора отвечает потребностям рынка труда: специальности, которые осваивают студенты в этих кластерах, сегодня наиболее востребованы у работодателей. Глава ведомства назвал проект одним из ключевых инструментов модернизации среднего профессионального образования как в регионе, так и в стране в целом.