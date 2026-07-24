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Полиция нашла подростков, нападавших на жителей Нижнего Новгорода

Полиция нашла пятерых подростков, нападавших на людей в центре Нижнего Новгорода.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности пяти подростков, устраивавших стычки в центре Нижнего Новгорода, их поставят на учет, а на родителей составлены протоколы, сообщает региональное ГУМВД.

Ранее в местных СМИ были опубликованы сообщения о том, что группа подростков напала на музыкантов на главной пешеходной улице города Большой Покровской. Утверждалось, что ранее подростки приставали и к другим прохожим.

«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних совместно с оперативниками уголовного розыска в кратчайшие сроки установлены личности всех участников инцидента. Предполагаемыми инициаторами произошедшего оказались пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что подростков доставили в следственные органы для процессуальных действий. На их родителей составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства, все несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет», — отметили в полиции.

В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области проинформировали, что после нападения подростков на молодых людей в центре города возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, этому способствовавшие», — добавили в региональном СУСК.

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