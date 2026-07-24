В Ростовской области впервые полностью завершили цикл лечения тяжелой формы мужского бесплодия

— При необструктивной азооспермии поиск сперматозоидов — это всегда сложная микрохирургическая работа. Современный операционный микроскоп позволяет видеть мельчайшие структуры ткани яичка и значительно повышает возможности хирурга обнаружить участки, где сохраняется сперматогенез. Но даже успешное извлечение сперматозоидов — это только половина пути. Настоящий результат достигается тогда, когда хирургия становится частью единой технологической цепочки с эмбриологией и репродуктивной медициной, — отметил профессор Владимир Павлович Глухов.