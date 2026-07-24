Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр в Дагестане прошел экспертизу для получения субсидии для развития БАС

Организация будет в том числе готовить кадры для отрасли и формировать инфраструктуру.

Источник: Национальные проекты России

Научно-производственный центр «Каспий» в Дагестане получил положительную экспертную оценку Минпромторга России для участия в конкурсе на получение федеральной субсидии по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Деньги планируется направить на создание в республике полноценного центра испытаний и компетенций в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). В его задачи войдет не только разработка и серийное производство беспилотников, но и формирование инфраструктуры для их эксплуатации, подготовка кадров, а также проведение фундаментальных и прикладных исследований.

Особую роль в проекте играет кадровый трек: программа профессионального обучения по профессии «Оператор беспилотных авиационных систем» уже активно внедряется в двух колледжах Дагестана. В состав команды центра также вошли молодые специалисты, в том числе участники СВО и программы «Доблесть гор».

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше