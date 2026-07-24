Центр в Дагестане прошел экспертизу для получения субсидии для развития БАС

Деньги планируется направить на создание в республике полноценного центра испытаний и компетенций в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). В его задачи войдет не только разработка и серийное производство беспилотников, но и формирование инфраструктуры для их эксплуатации, подготовка кадров, а также проведение фундаментальных и прикладных исследований.