Калининградца арестовали на 10 суток за символику американской соцсети

1 июля мужчина на своей странице в «ВКонтакте», в публичном канале Телеграм, а также в двух социальных сетях, признанных экстремистскими организациями и запрещенными на территории РФ, разместил видеоматериал, в котором публично демонстрировал символику продуктов социальных сетей американской холдинговой компании.