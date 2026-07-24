В Госдуме предложили бесплатно выдавать справки для бассейна по ОМС

В Госдуме предложили бесплатно выдавать медицинское заключение для допуска к посещению бассейна в рамках ОМС. Соответствующее обращение направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости.
«Представляется целесообразным предусмотреть бесплатную выдачу гражданам медицинского заключения для допуска к посещению бассейна в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в обращении.
Авторы инициативы считают, что такой порядок может включать осмотр терапевта, педиатра или врача общей практики. При необходимости также могут проводиться обследования, если они предусмотрены санитарными правилами, эпидемиологической ситуацией или медицинскими показаниями.
Предлагается закрепить право на бесплатное оформление справки для всех граждан, застрахованных в системе ОМС. Получить ее можно будет в медорганизации по месту прикрепления или в другой организации, участвующей в территориальной программе ОМС.
По мнению парламентариев, такая мера поможет снизить расходы граждан, сделать получение справок единым для всех регионов и повысить доступность занятий плаванием.