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В Светлогорске на несколько дней меняется схема парковок и проезда велосипедов

Это связано с проведением «Голосящего КиВиНа».

С 15 часов 24 июля в Светлогорске на время проведения «Голосящего КиВиНа» меняется схема парковок и проезда велосипедов. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

До 24:00 27 июля автомобили можно парковать на улицах:

— Ленина: с левой стороны от улицы Штрауса до Калининградского проспекта;

— Октябрьская: с правой стороны от улицы Динамо до Гагарина;

— Динамо: с левой стороны от улицы Ленина до смотровой площадки;

— Подъезд к театру эстрады «Янтарь-холл»: с правой стороны от улицы Динамо до «Янтарь-холла».

Кроме этого, с 6:00 24 июля до 24:00 27 июля по велополосам будет запрещено движение велосипедистов на улицах:

— Ленина — от Калининградского проспекта до театра эстрады «Янтарь-холл»;

— Октябрьская — от улицы Динамо до Гагарина.