В Курске создадут интеллектуальную транспортную систему за 110 млн рублей

ОКУ «Центр транспортных услуг» объявило электронный аукцион на монтаж оборудования интеллектуальной транспортной системы Курской городской агломерации с интеграцией в информационную систему заказчика. Начальная цена контракта составляет 110,3 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.
Согласно документации, подрядчику предстоит смонтировать 79 пунктов учета интенсивности дорожного движения (ПУИД). Система должна обеспечить сбор и обработку данных о транспортных потоках для повышения эффективности управления дорожным движением в Курской городской агломерации.
Гарантийный срок на выполненные работы составит 24 месяца. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 октября 2027 года. Заявки принимаются до 3 августа, итоги планируется подвести 4 августа.
В июне Казенное «Федеральное управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» (УПРДОР) в рамках восьми конкурсов определило подрядчиков по установке инженерно-технических систем транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства в Белгородской и Курской областях. Ими стали московское ООО «ФТК “Интеграция”» и белгородское «Белдорстрой». Общая сумма заключенных контрактов составила 2,3 млрд руб.