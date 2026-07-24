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Минюст расширил перечень организаций, признанных экстремистскими

Минюст внес сообщества «375 бригада» и «Балкенкройц» в перечень экстремистских.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, признанных экстремистскими, сообщества «375 бригада»* и «Балкенкройц»*, сообщается на сайте ведомства.

«Экстремистское сообщество “375 CREW”*, что в переводе означает “375 Бригада”*, созданное Носенко Данилой Сергеевичем… Экстремистское сообщество “Балкенкройц”* (немецкий “Balkenkreuz” — опознавательный знак Вермахта (нацистской Германии) и различных его подразделений в годы Второй мировой войны), руководимое Антоновым Степаном Владимировичем», — говорится в перечне.

Отмечается, что соответствующие приговоры были вынесены судами в Ростове-на-Дону и в Ульяновске.

Росфинмониторинг внес сообщества «375 бригада»* и «Балкенкройц»* в перечень экстремистских 23 июля.

* Организация, признанная экстремистской в России.