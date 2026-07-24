Минюст расширил перечень организаций, признанных экстремистскими

«Экстремистское сообщество “375 CREW”*, что в переводе означает “375 Бригада”*, созданное Носенко Данилой Сергеевичем… Экстремистское сообщество “Балкенкройц”* (немецкий “Balkenkreuz” — опознавательный знак Вермахта (нацистской Германии) и различных его подразделений в годы Второй мировой войны), руководимое Антоновым Степаном Владимировичем», — говорится в перечне.