Жители СНТ в Автозаводском районе пожаловались на отсутствие света

«Администрацией Автозаводского района направлены обращения в ПАО “Россети Центр и Приволжье” — филиал “Нижновэнерго” и ООО “Технопласт” с просьбой в максимально короткие сроки устранить аварийную ситуацию на сетях электроснабжения ВЛ 6 кВ, от которых осуществляется электроснабжение СНТ № 3 и СНТ № 5 ОАО “ГАЗ”. По информации ООО “Технопласт”, завершение ремонтных работ планируется до 21:00 сегодняшнего дня», — пояснили в мэрии.