Жители СНТ в Автозаводском районе пожаловались на отсутствие света

Жители СНТ № 5 ОАО «ГАЗ» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода попросили решить проблему с перебоями электричества. Свои обращения граждане разместили на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня третьи сутки, как в СНТ нет электричества. Это стало системой! Здесь люди живут, прописаны. Среди них много детей, стариков», — написала Лидия Ш.
Местная жительница Наталья добавила, что игнорировать проблемы с электроэнергией больше нельзя.
«Это очень большое садовое товарищество, которое уже третьи сутки остается без света. Мы остаемся без помощи, наши заявки отменяются», — заявила нижегородка.
Как рассказали в администрации Автозаводского района, согласно информации ПАО «Россети Центр и Приволжье» — филиал «Нижновэнерго», ориентировочный срок устранения аварии до 21:00.
«Администрацией Автозаводского района направлены обращения в ПАО “Россети Центр и Приволжье” — филиал “Нижновэнерго” и ООО “Технопласт” с просьбой в максимально короткие сроки устранить аварийную ситуацию на сетях электроснабжения ВЛ 6 кВ, от которых осуществляется электроснабжение СНТ № 3 и СНТ № 5 ОАО “ГАЗ”. По информации ООО “Технопласт”, завершение ремонтных работ планируется до 21:00 сегодняшнего дня», — пояснили в мэрии.
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