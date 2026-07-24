В РСТ рассказали о спросе на поездки в Грузию на фоне избиения туристки

По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин. Как рассказала РИА Новости очевидица инцидента Владислава Бородина, после конфликта на свадьбе в отеле мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую Юлию Нестерюк доставили в больницу, у нее диагностировали перелом носа.