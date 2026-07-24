В Кавказском заповеднике сократилось число медведей

«К примеру, сто лет назад медведь встречался в густых чащах, подступающих к Апшеронску, Горячему Ключу, на горе Папай в Северском районе. С вырубкой лесов очаг обитания сконцентрировался в заповеднике, а также в нацпарке Сочи, проект которого мне удалось реализовать в 1983 году, — рассказывал Анатолий Кудактин. — Но есть другая проблема: исторически сложилось так, что наши медведи имеют склонность кочевать вдоль Главного Кавказского хребта в поисках корма. В связи с этим происходит резкое колебание численности медведя: иной раз пройдешь по традиционным станциям его обитания и даже следа не встретишь. Поэтому меры по сохранению хищника только на территории Кубани ни к чему не приведут. Необходимо объединять природные территории соседних регионов в трансграничный биосферный резерват, чтобы обеспечить популяции оптимальное пространство для выживания».