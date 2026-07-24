В Кавказском заповеднике сократилось число медведей

Полевые вылазки охватили максимальную территорию ООПТ — учет провели на 20 участках, каждый из которых обследовала группа из двух-трех человек. Причем «перепись» ведут не только научные сотрудники, но и госинспекторы, и волонтеры. Задача участников — фиксировать в журнале все встречи с медведем, указывая погоду, точное время и место, есть ли медвежата и каков их возраст. Даже регистрируют отпечатки следов лап на тропах и помет.
Как отметили научные сотрудники, в этом году учет проводился в необычных условиях — на большинстве горных участках еще глубоко лежал снег, и по этой причине они оказались недоступными для обследования. Всего группы насчитали 170 медведей. Из них 94 — одиночные животные. Также учетчики встретили 18 пар медведей, предположительно разнополых, и 12 самок с медвежатами — сеголетками (рожденными в этом году) и лончаками (особи до 1,5 года). И только одна медведица была с двумя медвежатами, остальные — с одним.
В целом число визуально наблюдаемых медведей заметно снизилось практически на всех площадях. Специалисты связывают это с повышенной смертностью бурого хищника за последние несколько месяцев. Причиной тому стал прошлогодний неурожай осенних нажировочных кормов (орехов бука, плодов каштана и желудя), затронувший большую часть его ареала на Западном Кавказе. Осенью животные в поисках пищи кочевали на внушительные расстояния и часто появлялись там, где их долго не наблюдали. Тревогу вызвали массовые прогулки медведей к окраинам населенных пунктов, куда их притягивали мусорные контейнеры. А многочисленные ролики с медведями, копошащимися на свалках, лишь подливали масла в огонь. Хотя сотрудники заповедника на фоне полученных цифр склонны предполагать, что выходы к людям хозяина леса не участились, а в объективе камер оказывались преимущественно одни и те же особи.
«Вероятно, какая-то часть взрослых медведей погибла от истощения в течение зимы и весной после выхода из берлог, но основные проблемы могут быть связаны с повышенной эмбриональной и перинатальной смертностью медвежат в результате недоедания у медведиц, — прокомментировал ситуацию ведущий научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет. — По всей видимости, в 2027 году следует ожидать снижения рождаемости в популяции медведя и, следовательно, еще более заметного снижения численности медведей в ближайшей перспективе».
В то же время соотношение одиночек и парных медведей, а также числа самок с разновозрастными медвежатами в этом году идентично показателям 2005 года. Ученые также принимают во внимание, что около 15 процентов самок не участвуют в брачном периоде из-за родившихся медвежат и, как правило, во время учета визуально не фиксируются, и если прибавить «белые пятна» в виде недообследованных районов, то численность популяции медведей в Кавказском заповеднике оценивается в 280−300 особей.
Между тем доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ Анатолий Кудактин, который издал монографию «Бурый медведь на Кавказе», — своего рода итог собственных полевых наблюдений, охватывающих без малого полвека, в беседе с корреспондентом «РГ» отмечал: популяция медведя от Дагестана до Кубани насчитывает свыше двух тысяч особей.
«К примеру, сто лет назад медведь встречался в густых чащах, подступающих к Апшеронску, Горячему Ключу, на горе Папай в Северском районе. С вырубкой лесов очаг обитания сконцентрировался в заповеднике, а также в нацпарке Сочи, проект которого мне удалось реализовать в 1983 году, — рассказывал Анатолий Кудактин. — Но есть другая проблема: исторически сложилось так, что наши медведи имеют склонность кочевать вдоль Главного Кавказского хребта в поисках корма. В связи с этим происходит резкое колебание численности медведя: иной раз пройдешь по традиционным станциям его обитания и даже следа не встретишь. Поэтому меры по сохранению хищника только на территории Кубани ни к чему не приведут. Необходимо объединять природные территории соседних регионов в трансграничный биосферный резерват, чтобы обеспечить популяции оптимальное пространство для выживания».
Гнездовой период
В первой половине лета, когда завершается основной сезон размножения птиц, на шести маршрутах Кавказского заповедника провели учеты пернатых. На каждом из них орнитолог Александр Перевозов встречал от 20 до 50 видов птиц, среди них и вовсе редких и охраняемых — малого подорлика, белоголового сипа, бородача, кавказского тетерева и других.