В Ростове-на-Дону горячую воду в 304 дома планируют вернуть до 3 августа

После второго этапа испытаний без горячего водоснабжения остаются 25 домов, после третьего — 304. Ресурсоснабжающие организации планируют восстановить подачу воды в 25 домах до конца недели, в остальных — до 3 августа. Всего на теплосетях города зафиксировано 85 порывов. К ремонтным работам привлечены 19 аварийно-восстановительных бригад ООО «Ростовские тепловые сети» и АО «Теплокоммунэнерго».