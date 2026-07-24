Поток туристов в Челябинской области за год увеличился на 42%

Туристический поток в Челябинскую область за первые пять месяцев 2026 года составил 6,1 млн человек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщили в центре проектного развития территорий и туризма региона. Инфраструктура для туристов развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Основной поток туристов зафиксирован из Башкирии, Свердловской и Тюменской областей, Югры и Ямала. Увеличение числа путешественников и продолжительности их пребывания в регионе свидетельствует о растущей привлекательности Челябинской области для отдыха и путешествий.
«Количество гостей нашего региона, которые проводят на Южном Урале больше суток, бронируют дома и глэмпинги на сутки и более, действительно растет. За первое полугодие количество таких туристов увеличилось практически вдвое», — подчеркнула генеральный директор центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.