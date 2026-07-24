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Маршрут нижегородского «Метеора» теперь включает Ярославль

Стоимость проезда из Нижнего Новгорода до Сокольского составит 1050 рублей (льготы не учтены).

Скоростной теплоход «Метеор 120Р» добавит остановку в посёлке Сокольское на маршруте Нижний Новгород — Ярославль. Об этом сообщила компания «Водолёт».

Теперь в схему движения судна включена остановка в рабочем посёлке Сокольское. Маршрут теплохода будет следующим: Нижний Новгород — Чкаловск — Сокольское — Юрьевец — Кинешма — Кострома — Ярославль.

Отправление из Нижнего Новгорода запланировано с причала № 8 в 9:20. В Сокольское «Метеор» прибудет в 13:05, а спустя 10 минут продолжит рейс.

В «Водолёте» подчеркнули, что новая остановка даёт жителям и гостям региона возможность добраться до живописного уголка на Горьковском водохранилище на скоростном речном транспорте.

Билеты можно приобрести не только на весь путь, но и на отдельные участки маршрута. На данный момент продажа открыта лишь на 3 августа. Стоимость проезда из Нижнего Новгорода до Сокольского составит 1050 рублей (льготы не учтены).

Ранее четвертый нижегородский «Валдай» отправили в Саратовскую область.

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