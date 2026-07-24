Певицу МакSим госпитализировали после смерти отца из-за проблем с давлением

«Когда у папы обнаружили рак 4 стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз — это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь все же взяла свое… Покойся с миром», — сказала певица после смерти отца.