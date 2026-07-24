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Инфляция в Красноярском крае превысила среднюю по России

Годовая инфляция в Красноярском крае в июне ускорилась до 6,43%. В целом по стране показатель составил 6,02%.

Годовая инфляция в Красноярском крае в июне ускорилась до 6,43%, сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата. В целом по стране показатель составил 6,02%.

За месяц цены в регионе выросли на 0,79%. Это меньше, чем в среднем по России, где потребительские товары и услуги подорожали на 0,87%. При этом за 12 месяцев в Красноярском крае сильнее, чем по стране в целом, выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги. Годовая инфляция в регионе также оказалась выше средней по Сибирскому федеральному округу, которая составила 6,06%.

Ускорение роста цен в июне Банк России связывает в основном с сокращением предложения топлива на региональном рынке и увеличением издержек поставщиков отдельных услуг.