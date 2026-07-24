В Нижегородской области повышают доступность специализированной помощи

Арзамасская ЦГБ готовится к новому этапу модернизации: больница станет опорной площадкой для оказания медпомощи жителям ряда муниципалитетов. Сейчас там есть два круглосуточных стационара, пять поликлиник, Центр онкологической амбулаторной помощи, ДТП-центр второго уровня, Центр здоровья для детей, отделение скорой помощи и другие подразделения. Важную роль играет региональный сосудистый центр, действующий на базе больницы с 2023 года: он принимает пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из 17 муниципалитетов. Для его работы в рамках нацпроекта уже приобретено современное оборудование. Всего в области функционирует четыре таких центра.