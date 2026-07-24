В Нижегородской области повышают доступность специализированной помощи

В Арзамасе Центральную городскую больницу собираются оснастить дополнительным медоборудованием, а в главной больнице Дивеева завершают ремонт. Такие ключевые направления развития медучреждений обозначил в ходе рабочей поездки глава Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает Pravda-nn.ru.
Арзамасская ЦГБ готовится к новому этапу модернизации: больница станет опорной площадкой для оказания медпомощи жителям ряда муниципалитетов. Сейчас там есть два круглосуточных стационара, пять поликлиник, Центр онкологической амбулаторной помощи, ДТП-центр второго уровня, Центр здоровья для детей, отделение скорой помощи и другие подразделения. Важную роль играет региональный сосудистый центр, действующий на базе больницы с 2023 года: он принимает пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из 17 муниципалитетов. Для его работы в рамках нацпроекта уже приобретено современное оборудование. Всего в области функционирует четыре таких центра.
Министр здравоохранения региона Галина Михайлова отметила, что концепция межрайонных медицинских центров сейчас прорабатывается специалистами ведомства. Они помогут сделать узкоспециализированную помощь доступнее для жителей отдаленных и малонаселенных территорий.
По итогам выездного совещания Глеб Никитин поручил минздраву выделить деньги на закупку дополнительного оборудования для сосудистого центра в 2027 году и подготовить программу развития Арзамасской ЦГБ на ближайшие годы. Кроме того, рассмотрят предложения по капремонту Арзамасского родильного дома.
Отдельное внимание в ходе поездки уделили Дивеевской ЦРБ имени академика Блохина. В медучреждении активно идет капитальный ремонт: обновлена электропроводка, приведены в порядок корпуса, палаты и кабинеты и установлено современное оснащение (в стоматологическом отделении и рентген-кабинете). Завершить ремонтные работы планируют в 2027 году, в перспективе есть возведение корпуса отделения скорой помощи и приемного покоя: их соединят с основным зданием наземным переходом. Финансирование предусмотрено в рамках программы развития кластера Арзамас — Дивеево — Саров.
Параллельно в округе было построено три новых ФАПа, а тринадцать отремонтированы. Парк автотранспорта пополнился 24 новыми машинами, среди которых — четыре автомобиля скорой помощи. В целом в 2025 году капремонт провели почти в 330 объектах здравоохранения.