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Нижегородский спутник «Лобачевский» сфотографировал окрестности Парижа

Спутник задействован в мониторинге сельскохозяйственных территорий.

Спутник ННГУ «Лобачевский» протестировали на сельскохозяйственных полях возле Парижа. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека». Снимок у столицы Франции сделали для демонстрации возможностей спутника и расчета индекса NDVI.

Специалисты компании «Геоскан» провели тестирование данных, полученных с борта аппарата, и подтвердили высокую эффективность микроспутников для решения прикладных задач: отслеживания состояния сельхозугодий, контроля использования земельных участков и прогнозирования объёмов урожая.

Ключевое преимущество «Лобачевского» — повышенная детализация снимков: разрешение достигает 4 м/пикс, тогда как у европейских аналогов этот показатель составляет 10 м/пикс. Благодаря этому отпадает необходимость в использовании зарубежных геоданных.

Ранее спутник «Лобачевский» ННГУ пролетел над Шпицбергеном и продолжает испытания.

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