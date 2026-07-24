Нижегородский спутник «Лобачевский» сфотографировал окрестности Парижа

Спутник ННГУ «Лобачевский» протестировали на сельскохозяйственных полях возле Парижа. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека». Снимок у столицы Франции сделали для демонстрации возможностей спутника и расчета индекса NDVI.
Специалисты компании «Геоскан» провели тестирование данных, полученных с борта аппарата, и подтвердили высокую эффективность микроспутников для решения прикладных задач: отслеживания состояния сельхозугодий, контроля использования земельных участков и прогнозирования объёмов урожая.
Ключевое преимущество «Лобачевского» — повышенная детализация снимков: разрешение достигает 4 м/пикс, тогда как у европейских аналогов этот показатель составляет 10 м/пикс. Благодаря этому отпадает необходимость в использовании зарубежных геоданных.
Ранее спутник «Лобачевский» ННГУ пролетел над Шпицбергеном и продолжает испытания.