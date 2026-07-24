В Калининградской области внедряют цифровой контроль за вывозом мусора

твердыми коммунальными отходами. Как рассказала министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова на круглом столе, регион внедрил собственную систему «Союз-317» в дополнение к федеральной ФГИС ЛК. Она синхронизирует графики вывоза мусора и уборки площадок управляющими компаниями.
Для оперативного реагирования на жалобы граждан работает еженедельный штаб под руководством министра. С мая 2025 года отработано более 500 жалоб — лишь 5% из них касались невывоза мусора, остальные — захламления территорий. По решению губернатора на модернизацию системы в этом году выделено 300 млн рублей. До конца 2028 года на эти цели предусмотрено 750 млн рублей.
В этом году в муниципалитетах оборудуют более 1000 контейнерных площадок и закупят 2500 новых контейнеров. К 2028 году планируется обновить 2800 площадок и 4000 контейнеров по всей области.