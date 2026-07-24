Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области внедряют цифровой контроль за вывозом мусора

В Калининградской области переходят на цифровые стандарты контроля обращения с.

Источник: KaliningradToday

твердыми коммунальными отходами. Как рассказала министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова на круглом столе, регион внедрил собственную систему «Союз-317» в дополнение к федеральной ФГИС ЛК. Она синхронизирует графики вывоза мусора и уборки площадок управляющими компаниями.

Для оперативного реагирования на жалобы граждан работает еженедельный штаб под руководством министра. С мая 2025 года отработано более 500 жалоб — лишь 5% из них касались невывоза мусора, остальные — захламления территорий. По решению губернатора на модернизацию системы в этом году выделено 300 млн рублей. До конца 2028 года на эти цели предусмотрено 750 млн рублей.

В этом году в муниципалитетах оборудуют более 1000 контейнерных площадок и закупят 2500 новых контейнеров. К 2028 году планируется обновить 2800 площадок и 4000 контейнеров по всей области.