В Калининградской области внедряют цифровой контроль за вывозом мусора

Для оперативного реагирования на жалобы граждан работает еженедельный штаб под руководством министра. С мая 2025 года отработано более 500 жалоб — лишь 5% из них касались невывоза мусора, остальные — захламления территорий. По решению губернатора на модернизацию системы в этом году выделено 300 млн рублей. До конца 2028 года на эти цели предусмотрено 750 млн рублей.