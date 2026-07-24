НБД-Банк возобновляет участие в программе льготного кредитования МСП

Клиентам НБД-Банка вновь стала доступна программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП.
Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов.
Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно ознакомиться в офисах НБД-Банка.
«Мы рассматриваем льготные программы не просто как финансовый инструмент, а как возможность поддержать предпринимателей в реализации их планов развития. Чем доступнее бизнесу финансирование, тем больше возможностей для расширения производства и создания новых рабочих мест, что оказывает благоприятное воздействие на экономику в регионах в целом. Именно поэтому мы стремимся сделать участие в программе максимально удобным и понятным для наших клиентов», — отметил заместитель председателя правления ПАО «НБД-Банк» Евгений Максаков.
Подробнее узнать о других финансовых инструментах банка и оставить заявку можно на сайте www.nbdbank.ru.
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