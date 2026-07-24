НБД-Банк возобновляет участие в программе льготного кредитования МСП

«Мы рассматриваем льготные программы не просто как финансовый инструмент, а как возможность поддержать предпринимателей в реализации их планов развития. Чем доступнее бизнесу финансирование, тем больше возможностей для расширения производства и создания новых рабочих мест, что оказывает благоприятное воздействие на экономику в регионах в целом. Именно поэтому мы стремимся сделать участие в программе максимально удобным и понятным для наших клиентов», — отметил заместитель председателя правления ПАО «НБД-Банк» Евгений Максаков.