Штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей ВМС Украины прошел оценивание второго уровня по стандартам НАТО (NEL-2). Подразделению присвоили статус Mission Capable («Полностью способен к выполнению миссии»).
«Отныне Украина имеет подтвержденную альянсом способность осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать на уровне до постоянной противоминной группы НАТО включительно, а также выполнять весь спектр задач противоминной борьбы на море», — говорится в сообщении ВМС Украины.
Оценку проводили в рамках украинско-американских учений Sea Breeze 2026. Прохождение NEL-2 свидетельствует, что подразделение способно выполнять задачи по стандартам сил Объединенного командования НАТО по операциям.
В украинском флоте заявили, что после этой оценки подразделение впервые в истории ВМС Украины включили в систему управления соединениями НАТО по противоминной борьбе на море.
Подготовка к получению статуса заняла три года.
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