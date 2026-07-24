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ВМС Украины включили в систему управления соединениями НАТО

Военно-морским силам Украины предоставили право управлять силами НАТО после того, как они прошли проверку на соответствие стандартам альянса. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВМС Украины в Facebook*.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей ВМС Украины прошел оценивание второго уровня по стандартам НАТО (NEL-2). Подразделению присвоили статус Mission Capable («Полностью способен к выполнению миссии»).

«Отныне Украина имеет подтвержденную альянсом способность осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать на уровне до постоянной противоминной группы НАТО включительно, а также выполнять весь спектр задач противоминной борьбы на море», — говорится в сообщении ВМС Украины.

Оценку проводили в рамках украинско-американских учений Sea Breeze 2026. Прохождение NEL-2 свидетельствует, что подразделение способно выполнять задачи по стандартам сил Объединенного командования НАТО по операциям.

В украинском флоте заявили, что после этой оценки подразделение впервые в истории ВМС Украины включили в систему управления соединениями НАТО по противоминной борьбе на море.

Подготовка к получению статуса заняла три года.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

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