В Московском зоопарке пройдет Неделя панд

Добавляется, что главным событием недели станет большой тематический квест, который пройдет на аллеях зоопарка. Его финалом станет встреча с экспертами: те, кто успешно прошел все испытания, смогут задать вопросы сотрудникам, которые каждый день заботятся о животных, знают их характеры и повадки.