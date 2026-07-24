Прокуратура через суд вернет калининградской пенсионерке 98 тыс. рублей

Прокуратура Московского района Калининграда в судебном порядке защитила права пенсионерки, пострадавшей от телефонных мошенников.
В декабре 2024 года злоумышленники обманом убедили женщину перевести деньги на подконтрольные счета. В ходе расследования выяснилось, что 98 тысяч рублей были переведены жителю Псковской области.
Прокуратура направила иск в Псковский городской суд о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования. Исполнение решения поставлено на контроль.