Прокуратура через суд вернет калининградской пенсионерке 98 тыс. рублей

Прокуратура Московского района Калининграда в судебном порядке защитила права пенсионерки, пострадавшей от телефонных мошенников. В декабре 2024 года злоумышленники обманом убедили женщину перевести деньги на подконтрольные счета. В ходе расследования выяснилось, что 98 тысяч рублей были переведены жителю Псковской области. Прокуратура направила иск в Псковский городской суд…