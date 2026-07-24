Нейрохирург объяснил, как правильно хвалить ребенка

Неправильная похвала ребенка может загубить мотивацию на корню — важно оценить не только результат, но и сам процесс и старания ребенка. Об этом в эфире программы «Родительский контроль» на Радио РБК заявил детский нейрохирург Борис Олейников.
По словам специалиста, ключевую роль в формировании мотивации играет дофамин — нейромедиатор предвкушения и удовольствия. Олейников объяснил, что, когда родители хвалят ребенка исключительно за результат (например, называют его умным после решения задачи), дофамин выделяется только в момент победы. При этом весь путь к результату — труд, ошибки и усилия — остается без вознаграждения. В итоге мозг ребенка усваивает установку: значение имеет только победа, а все остальное бессмысленно. Из-за этого при столкновении со сложной задачей ребенок может отказаться от нее вовсе.
«Дофамин выделяется в процессе. Мозг учится получать удовольствие от самого действия, а не только от результата. Ребенок не боится сложных задач, потому что он уже получил награду — внимание и одобрение за старания», — подчеркнул врач.
Борис Олейников сформулировал несколько рекомендаций для родителей. Первая касается конкретности похвалы: вместо общей фразы «ты молодец» специалист советует отмечать точные детали, например аккуратность в определенной части рисунка или оригинальность найденного решения.
Второй принцип — хвалить усилия, а не врожденные качества ребенка. По мнению врача, вместо слов о том, что ребенок умный или гениально рисует, стоит говорить, что он не сдался в трудный момент или много тренируется.
Третья рекомендация касается неудач: даже если результат не получился, но ребенок приложил усилия, важно отметить именно старания и выразить уверенность, что в следующий раз получится лучше. Это можно сделать с помощью фразы: «Ты старался, я это вижу. В следующий раз получится лучше».
«Это фраза, которая закрепляет в мозге связь: “Я пробую — меня замечают. Я хочу пробовать еще”, — пояснил специалист.
Четвертый совет — хвалить публично, а критиковать наедине. Олейников пояснил, что похвала при других людях укрепляет дофаминовые пути в мозге, тогда как публичная критика унижает ребенка и запускает выработку кортизола, блокирующего процесс обучения.
По словам нейрохирурга, правильная похвала служит своеобразным топливом для префронтальной коры мозга. Она учит ребенка не бояться ошибок, получать удовольствие от самого процесса и не зависеть от чужого мнения.
Причина плохой координации ребенка.
Как ранее заявил Олейников, плохая координация и неуклюжесть могут быть связаны с недостаточной стимуляцией мозжечка.
«Мозжечок — это всего 10% от объема мозга, но в нем сосредоточено больше половины всех нейронов. Он отвечает за координацию движений, равновесие, но также и за скорость обработки информации, внимание и даже эмоциональную регуляцию. Когда мозжечок работает плохо, ребенок не только падает, но и медленнее соображает, ему труднее дается сосредоточиться», — отметил нейрохирург.
Эксперт объяснил, что чаще всего мозжечок развивается хуже из-за недостатка движения. Он указал, что современные дети меньше бегают, прыгают и играют в подвижные игры, но чаще проводят время с планшетами. В таких условиях мозжечок не получает нужной нагрузки и не достигает полноценного развития. Для развития этой зоны мозга рекомендуются активные занятия, танцы и балансирующие упражнения.
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