Нейрохирург объяснил, как правильно хвалить ребенка

По словам специалиста, ключевую роль в формировании мотивации играет дофамин — нейромедиатор предвкушения и удовольствия. Олейников объяснил, что, когда родители хвалят ребенка исключительно за результат (например, называют его умным после решения задачи), дофамин выделяется только в момент победы. При этом весь путь к результату — труд, ошибки и усилия — остается без вознаграждения. В итоге мозг ребенка усваивает установку: значение имеет только победа, а все остальное бессмысленно. Из-за этого при столкновении со сложной задачей ребенок может отказаться от нее вовсе.