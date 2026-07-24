Минлесхоз напоминает нижегородцам о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах в преддверии выходных

Вместе с тем, в настоящее время отмечается существенное увеличение посещаемости лесных массивов в связи с активным сбором дикоросов — в первую очередь ягод. Повышенный поток граждан в леса напрямую влияет на рост рисков возникновения лесных пожаров, что требует дополнительных профилактических мер и повышенной ответственности со стороны населения. По данным Минлесхоза, основными причинами возгораний в лесах по‑прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, непотушенные костры, брошенные окурки, а также использование открытого огня для приготовления пищи в необорудованных местах. В условиях жаркой и сухой погоды даже незначительный источник огня может привести к быстрому распространению пожара, нанести серьезный ущерб лесному фонду, объектам животного мира и создать угрозу населенным пунктам.