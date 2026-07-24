В Минтруде назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

По словам министра, анализ предлагаемых зарплат показывает, что сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций получают одни из самых высоких доходов среди рабочих специальностей. Хотя уровень зарплат может варьироваться в зависимости от сезона, в целом рабочие профессии стабильно занимают верхние строчки рейтинга зарплат. Например, в текущем списке топ-10 профессий по уровню зарплат шесть позиций принадлежат рабочим специальностям.