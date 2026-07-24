В Минтруде назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

Сварщики и операторы экскаваторов занимают одни из самых высокооплачиваемых позиций среди рабочих специальностей в России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с ТАСС.
По словам министра, анализ предлагаемых зарплат показывает, что сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций получают одни из самых высоких доходов среди рабочих специальностей. Хотя уровень зарплат может варьироваться в зависимости от сезона, в целом рабочие профессии стабильно занимают верхние строчки рейтинга зарплат. Например, в текущем списке топ-10 профессий по уровню зарплат шесть позиций принадлежат рабочим специальностям.
Котяков отметил, что средняя зарплата сварщика в настоящее время составляет около 160 тысяч рублей. Опытные специалисты в области высокотехнологичной сварки могут зарабатывать до 400 тысяч рублей и более.
Министр также добавил, что в список самых высокооплачиваемых профессий входят программисты и инженеры, обладающие цифровыми навыками и умеющие применять современные технологии, а также врачи-стоматологи.
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