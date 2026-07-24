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В Минтруде назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

По текущему срезу в топ-10 профессий по уровню предлагаемых зарплат, 6 профессий — рабочие.

Источник: Нижегородская правда

Сварщики и операторы экскаваторов занимают одни из самых высокооплачиваемых позиций среди рабочих специальностей в России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с ТАСС.

По словам министра, анализ предлагаемых зарплат показывает, что сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций получают одни из самых высоких доходов среди рабочих специальностей. Хотя уровень зарплат может варьироваться в зависимости от сезона, в целом рабочие профессии стабильно занимают верхние строчки рейтинга зарплат. Например, в текущем списке топ-10 профессий по уровню зарплат шесть позиций принадлежат рабочим специальностям.

Котяков отметил, что средняя зарплата сварщика в настоящее время составляет около 160 тысяч рублей. Опытные специалисты в области высокотехнологичной сварки могут зарабатывать до 400 тысяч рублей и более.

Министр также добавил, что в список самых высокооплачиваемых профессий входят программисты и инженеры, обладающие цифровыми навыками и умеющие применять современные технологии, а также врачи-стоматологи.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, сколько заработали депутаты Госдумы от Нижегородской области, а также названа зарплата губернатора Глеба Никитина.

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