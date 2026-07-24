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Школьники Серноводского района Чечни стали участниками квеста по ПДД

Всего к мероприятию присоединились 24 ребенка.

Источник: Национальные проекты России

Центр дополнительного образования Серноводского района Чечни провел для школьников квест по правилам дорожного движения. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации муниципалитета.

Квест был приурочен ко Дню ГИБДД МВД России. Участниками мероприятия стали 24 ребенка из четырех сельских школ района. Они в игровой форме повторили правила дорожного движения, разобрали типичные дорожные ловушки и потренировались в безопасном маршруте «дом-школа-дом» на специально смоделированном перекрестке.

Помимо квеста, для школьников организовали выставку ретроавтомобилей и мастер-класс по оказанию первой помощи, который провели волонтеры-медики. Каждый участник получил световозвращающие браслеты и памятки с интерактивными заданиями для родителей.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.