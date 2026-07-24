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Россиянам рассказали, какие оценки в школах будут ставить за поведение

С1 сентября в отдельных школах всех регионов России начнут оценивать поведение учеников.

С 1 сентября в отдельных школах всех регионов России начнут оценивать поведение учеников. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

Оценки за поведение будут ставить школьникам со 2-го по 8-й класс. В 2025/26 учебном году такую систему уже апробировали среди учеников 1−8 классов.

«Наиболее результативной и приемлемой определена трехуровневая модель оценки поведения: “образцовое”, “допустимое” и “недопустимое”», — сказала Марина Конева.

Оценку будет выставлять классный руководитель. При этом он должен учитывать мнение учителей, которые работают с классом, а также социального педагога, психолога, дефектолога и советника директора по воспитанию.