Дятлова объяснила, почему «уставшую» плитку на площади Победы меняют в пик турсезона

Вся центральная площадь сейчас перегорожена. По словам сити-менеджера, состояние покрытия на площади стало заметной проблемой в этом году. Работы решили выполнять в два этапа: первую часть, ближе к зданию мэрии, успели завершить до 9 Мая. Теперь подрядчики займутся следующим участком.