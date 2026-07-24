Дятлова объяснила, почему «уставшую» плитку на площади Победы меняют в пик турсезона

На площади Победы в Калининграде начали менять «уставшую» плитку в разгар туристического сезона, потому что для работ нужен сухой период. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 24 июля.
Вся центральная площадь сейчас перегорожена. По словам сити-менеджера, состояние покрытия на площади стало заметной проблемой в этом году. Работы решили выполнять в два этапа: первую часть, ближе к зданию мэрии, успели завершить до 9 Мая. Теперь подрядчики займутся следующим участком.
В администрации также хотят изменить основание под плиткой. Раньше покрытие лежало на песке и песчано-цементной смеси, теперь используют бетон. Кроме того, планируется перебрать коммуникации фонтанов: специалисты фиксировали утечки и прорывы труб, которые могли повлиять на появление трещин.
На вопрос, почему ремонт начали именно летом, когда в городе много туристов, Дятлова ответила, что другого удобного окна фактически не было.
«Осенью у нас погода такая… Дождь и невозможно работать», — сказала глава администрации.
По её словам, перед 9 Мая разбирать площадь было нельзя, а затем город готовился к празднованию 80-летия.
«Ну невозможно взять площадь, перенести, телепортировать в параллельную вселенную, там быстро выполнить работу и вернуть её обратно! Так не бывает», — пошутила глава администрации.
Эксперт ещё 5 лет назад рассказал, что является причиной ежегодного разрушения плитки на площади Победы.