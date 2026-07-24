Не песня рождает любовь: как в Калининграде заново услышали рок-оперу «Орфей и Эвридика» (фото)

В основу новой постановки легло произведение композитора Александра Журбина и либреттиста Юрия Димитрина, созданное в 1975 году. Тот спектакль остался в памяти как один из главных советских музыкальных феноменов: десять лет на сцене, тысячи показов, песни, не забытые и сегодня. Но в калининградской версии испытанный материал не выглядит памятником эпохе. Это рассказ о трагедии таланта, который может и не спасти человека, если тот однажды перепутает любовь со славой.