В Прикамье произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

24 июля 2026 года в 05:52 в Поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС о дорожно-транспортном происшествии на 61-м километре трассы Р-243 Пермь — Екатеринбург.