В Прикамье произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

24 июля 2026 года в 05:52 в Поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС о дорожно-транспортном происшествии на 61-м километре трассы Р-243 Пермь — Екатеринбург.
По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств: автомобилей «Лада Ларгус», «Фольксваген Джетта» и грузовика MAN.
На место происшествия оперативно направились спасатели ГОР № 1. После прибытия специалисты совместно с пожарными провели работы по стабилизации автомобилей и обеспечению пожарной безопасности.
С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли из автомобиля «Лада Ларгус» тело погибшего водителя и передали его сотрудникам полиции.
В результате аварии погиб мужчина 1994 года рождения.