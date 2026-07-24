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Ограничения и запреты на купание введены на нескольких пляжах Беларуси

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Введены ограничения и запреты на купание в нескольких водоемах Беларуси — в некоторых случаях они касаются только детей, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Источник: Sputnik.by

Там подчеркнули, что за прошедшую неделю специалисты исследовали 854 пробы воды в официальных местах массового отдыха.

«По результатам лабораторных исследований 29 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и 29 проб — по микробиологическим показателям безопасности», — говорится в сообщении.

Временно ограничено купание детей на нескольких пляжах в Гомеле, Речице, Хойниках, Гродно, а также в Могилеве и Могилевском районе.

Кроме того, остается приостановленным купание детей и взрослых на городском пляже на правом берегу Днепра возле ледовой арены в Шклове.

Запрещены купание и занятия водными видами спорта на пляже «Озерный» в Гомеле, а также в двух зонах купания озера Юбилейное в Гродно.

В центре отметили, что мониторинг качества воды проводится еженедельно на протяжении всего купального сезона. По мере улучшения санитарных показателей ограничения будут пересматриваться.

С актуальной картой зон, где действуют ограничения, можно ознакомиться на интерактивной карте. Как только новые лабораторные исследования подтвердят соответствие воды нормативам, ограничения будут оперативно сняты.