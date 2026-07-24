В Дзержинске реставрируют мозаичный триптих «Космическая эра»

Мозаичные панно в Дзержинске — значимая часть архитектурного и культурного наследия советского периода. Эти произведения декоративно‑прикладного искусства не только украшают городские здания, но и могут стать важной точкой туристического маршрута, сообщил мэр города Михаил Клинков.
Тревогу специалистов вызвало состояние триптиха‑мозаики «Космическая эра» на фасаде Дома книги на проспекте Циолковского: панно начало разрушаться. Реставрация — затратный процесс, осложнённый тем, что в Дзержинске нет специализированных организаций.
Первоначально восстановление планировали финансировать из городского бюджета поэтапно, но ситуацию удалось ускорить благодаря местному благотворителю — депутату городской Думы. Он взял на себя организацию полного цикла работ: от демонтажа панно до его реставрации, возвращения на фасад и ремонта балконов. Сейчас мозаика уже отправлена на восстановление в Москву.
Параллельно компания «ДИСК» проводит ремонт трёх балконов на центральной части фасада здания. На текущем этапе демонтируют вертикальные элементы. В дальнейшем установят новые конструкции из современных материалов и проведут герметизацию всех стыков.
Ориентировочный срок завершения всего комплекса работ — осень 2026 года. Московские реставраторы пообещали предоставить фотоотчёт о ходе восстановления мозаики — его опубликуют сразу после получения.