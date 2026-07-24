В Дзержинске реставрируют мозаичный триптих «Космическая эра»

Первоначально восстановление планировали финансировать из городского бюджета поэтапно, но ситуацию удалось ускорить благодаря местному благотворителю — депутату городской Думы. Он взял на себя организацию полного цикла работ: от демонтажа панно до его реставрации, возвращения на фасад и ремонта балконов. Сейчас мозаика уже отправлена на восстановление в Москву.