Финансиста Наумовского приговорили в Воронеже к 13 годам за мошенничество

По версии следствия, Дмитрий Наумовский в период с 2014-го по 2018 год под предлогом оказания помощи гражданам в получении кредитов лишал их прав на жилые помещения. В некоторых случаях жилье было единственным. «Ъ-Черноземье» рассказывал, что фигурант был владельцем и руководителем ООО «ФинМаркет Черноземье» и занимался ипотечным кредитованием. Реклама компании предлагала клиентам выгодные займы под залог имущества, а руководитель фирмы обещал, что после возврата долга переоформит право на него обратно.