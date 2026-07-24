Количество убийств в Ростовской области возросло на 26%

В первом полугодии 2026 года в Ростовской области количество преступлений сократилось на 18,6% (всего 25280). В том числе, на 26,4% снизились случаи тяжких и особо тяжких нарушений закона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по регону.